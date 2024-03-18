Подмосковье 18 марта 2024, 11:37 Школу и детский сад построят в ЖК «Крокус Таун» в Красногорске Crocus Group

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Социальные объекты построят на территории жилого комплекса «Крокус Таун» в Красногорске. Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство школы и детского сада.

В «Крокус Таун» планируется построить и другие социальные объекты — поликлинику, спорткомплекс с 50-метровым олимпийским бассейном и ледовой ареной.

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«Крокус Таун» — это современная квартальная жилая застройка с полноценной инфраструктурой на набережной Москвы-реки. Здесь будет построено три жилых дома бизнес-класса и одна офисная башня. Особое внимание архитекторы и дизайнеры уделили бульварной набережной. Там установят фонтаны, водопады, детские площадки. Также оборудуют места для отдыха, занятий спортом и подвижных игр.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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