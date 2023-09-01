01 сентября 2023, 15:37
Школу для 1,5 тысячи учеников открыли в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске
Торжественное открытие школы в ЖК «Ильинские луга» состоялось в Красногорске 1 сентября. Образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи детей.
Помимо учебных классов в школе есть кабинеты иностранного языка, информатики, музыки, рисования и кулинарии. Для обучающихся организовали мастерские по обработке дерева и тканей, а также группы продленного дня.
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Большое внимание уделили спортивной зоне. Внутри школы расположились два спортивных и два хореографических зала. Рядом со зданием появилась беговая дорожка, зона для гимнастики и сдачи норм ГТО, а также футбольное поле с искусственным покрытием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.
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