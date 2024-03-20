Подмосковье 20 марта 2024, 15:45 Школьные команды для участия в финале чемпионата по шашкам назвали в Подмосковье Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье определили 30 школьных команд, которые примут участие в финале чемпионата по шашкам. Соревнования пройдут 31 марта на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в финале «Чудо-шашек» будут бороться школьники из Балашихи, Реутова, Клина, Коломны и других городских округов.

Реклама

Команда, победившая в региональном этапе, примет участие во Всероссийском этапе в конце мая и начале июня.

Педагоги также получат приз от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина — бесплатное обучение на инструктора, благодаря которому они смогут открыть кружки дополнительного образования в своем городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».