Подмосковье 25 марта 2024, 16:35 Школьницы из Электростали заняли призовые места на всероссийской олимпиаде по искусству Unsplash

Читать 360tv в

Школьницы Вероника Купор и Наталья Фетюнина из Электростали выиграли на Всероссийской олимпиаде по искусству. В ней принимали участие свыше 200 подростков из разных регионов.

Финальный этап олимпиады прошел в Москве на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В нем приняли участие 247 человек из 74 регионов страны.

Реклама

Школьники показали теоретические знания и творческие навыки. Они анализировали кадры из фильмов, сравнивали произведения живописи и разрабатывали проект библиотеки искусств.

В результате победителем стала девятиклассница из лицея №8 Вероника Купер, а десятиклассница Наталья Федюнина из лицея №7 заняла призовое место.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».