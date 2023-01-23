Подмосковье 23 января 2023, 15:26 Школьница из Пушкино начала работу над капсульной коллекцией одежды

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Ученица пушкинской школы дизайна и прикладного мастерства «Артишок» Маша Гущина скоро поедет на свой первый показ одежды среди профессионалов. Дсятилетняя школьница начала работать над собственной коллекцией нарядов.

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Маша Гущина мечтает стать дизайнером и уже начала двигаться в этом направлении. Девочка посещает школу дизайна, а недавно занялась разработкой коллекции одежды.

«Сначала я шила наряды для кукол, а потом сделала несколько вещей на себя и подруг. Недавно меня пригласили на показ мод в Мытищи. Сейчас начинаю шить новую красивую коллекцию одежды», — говорит Маша.

Любовь к пошиву одежды раскрыли в школе дизайна «Артишок». Ее основали две многодетные мамы, которые решили заняться предпринимательством в рамках подмосковного проекта «Нежный бизнес». Они открыли в Пушкино студию дизайна и прикладного мастерства, чтобы помогать раскрывать таланты в раннем возрасте.

«У нас на двоих шестеро детей, поэтому мы отлично знаем запросы родителей. Наша школа — это своего рода профориентация на практике, которая помогает „прокачать“ творческие навыки», — говорят Екатерина Гущина и Людмила Кирилина.

Сейчас в «Артишоке» занимаются дети от десяти лет. Они изучают дизайн одежды, историю костюма и моды, основы конструирования, моделирование, кройку и шитье.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.