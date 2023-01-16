Подмосковье 16 января 2023, 13:19 «Все преодолеем». Губернатор Воробьев — о логистических проблемах бизнеса Андрей Воробьев сообщил о решении логистических проблем в новых экономических условиях Пресс-служба губернатора Московской области

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Из-за особой экономической ситуации бизнес Подмосковья испытывает ряд трудностей, часть из которых связана с логистикой. Чтобы бизнес смог преодолеть их, регион продолжит поддерживать общение с предпринимателями, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Чем более интенсивная коммуникация с бизнесом, тем более мы видим отдачу в виде налогов, количества зарегистрированных компаний. И приятно, что именно малый, средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил Воробьев.

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Глава региона добавил, что в нынешних условиях особенно важно обращать внимание на экономику, чтобы справиться с логистическими проблемами.

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«Даже по поставкам автобусов мы видим, что ряд запчастей идет дольше, чем планировали коллеги. И это сказывается на выпуске. Но все это мы тоже преодолеем», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Результаты этой работы оценят по числу обращений жителей в ЦУР.