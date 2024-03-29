Подмосковье 29 марта 2024, 10:30 Школьница из Подольска победила на всероссийской олимпиаде по искусству Пресс-служба администрации города или района

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Ученица 10 класса подольского лицея № 23 Татьяна Острянинова стала призером всероссийской олимпиады школьников по искусству. Ее поздравил глава округа Григорий Артамонов.

Школьница успешно справилась со всеми заданиями олимпиады. Ее подготовили учителя истории и литературы Андрей Метельский и Наталья Серова.

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«Успешное участие открывает перед выпускниками перспективы для дальнейшего образования. Так, победители и призеры могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, которые соответствуют предмету олимпиады, или же получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету», — сказал глава округа.

Финал олимпиады прошел в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы с 18 по 24 марта. В нем участвовали 247 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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