29 марта 2024, 10:30
Школьница из Подольска победила на всероссийской олимпиаде по искусству
Ученица 10 класса подольского лицея № 23 Татьяна Острянинова стала призером всероссийской олимпиады школьников по искусству. Ее поздравил глава округа Григорий Артамонов.
Школьница успешно справилась со всеми заданиями олимпиады. Ее подготовили учителя истории и литературы Андрей Метельский и Наталья Серова.
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«Успешное участие открывает перед выпускниками перспективы для дальнейшего образования. Так, победители и призеры могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, которые соответствуют предмету олимпиады, или же получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету», — сказал глава округа.
Финал олимпиады прошел в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы с 18 по 24 марта. В нем участвовали 247 человек.
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