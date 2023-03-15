Подмосковье 15 марта 2023, 17:55 Школьников Раменского научили надевать пожарную одежду и оказывать первую помощь на показательной программе МЧС

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МЧС провело показательную программу для школьников в Раменском округе. Им рассказали о работе министерства и правилах безопасности в разных чрезвычайных ситуациях: вблизи дорог, на водоемах, во время пожара и в интернете.

Руководитель отделения «Спас Град» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Подмосковью Юрий Шитиков рассказал, что весной большую опасность для детей представляет вода.

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«Дети порой не чувствуют опасности, пытаются выйти на лед, на который выходили еще вчера и им казалось, что все нормально и сегодня ничего не случится», — поделился он.

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Школьникам также рассказали об оказании первой помощи и научили надевать пожарную боевку. В конце встречи из автопарка выкатили машины длиной 50 метров.

Мероприятие заинтересовало детей, поэтому такие встречи продолжат регулярно проводить в образовательных учреждениях региона.

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