Названы города Подмосковья, где в ближайшие годы откроют новые школы

В этом году в Московской области начнут работать 34 новые школы. До 2024 года в регионе откроют около сотни средних учебных заведений. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина во время заседания регионального правительства рассказала, в каких городах они появятся.

По ее словам, восемь школ начнут строить на два года раньше запланированного срока.

«По восьми школам мы перенесли сроки с 2023 года. В них уже в июле начинается строительство», — сказала Каклюгина.

Министр отметила, что в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска сложилась непростая ситуация, поэтому там появятся две школы. В следующем году откроют еще одну в поселке Нахабино. Каклюгина рассказала, что новую школу построят в микрорайоне Восточный в Звенигороде, в 2023 году будет новая школа на 1,2 тысячи мест в Одинцове и на 1,1 тысячи мест в Мытищах.

В ближайшие годы больше школ станет в Лобне, Щелкове, Химках, Истре, Долгопрудном и Чехове. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сократились сроки строительства школ с двух лет до полутора.