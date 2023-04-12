Подмосковье 12 апреля 2023, 14:23 Школьников из Подмосковья наградили за победу в конкурсе «Экоплакат» Фото Артема Ульянова

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Министерство экологии и природопользования Подмосковья подвело итоги конкурса «Экоплакат», который проходил в 2022 году. Школьников, занявших призовые места, наградили книгами, смартфонами и планшетами.

«Конкурс проходил в 16 субъектах России. Было собрано около 500 заявок, и каждая пятая из них поступила из Московской области. Очень приятно, что у нас такие талантливые и неравнодушные к окружающей среде ребята», — отметила министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Победителями конкурса стали Виктория Лысова из НОШ № 28 в Балашихе, Павел Кашин из Хотьковской школы-интерната в Сергиевом Посаде. Лучшими также признаны работы Анастасии Раковой из гимназии № 1 в Люберцах, Арины Гуровой из СОШ № 6 в Серпухове и Нелли Григорян из Родниковской СОШ № 32 в Раменском.

Конкурс «Экоплакат» будет проводиться и в 2023 году. Школьникам, которые захотят участвовать, нужно будет подготовить работу с призывом сдавать отработанную технику в пункты утилизации. Анкету вместе с работой нужно будет отправить на электронную почту info@eko-fond.ru с пометкой: «Конкурс экоплакатов».

Мероприятие проходит в рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования.

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