Важное 11 апреля 2023, 19:47 Нелегко, но интересно. Как учат эксплуатации БАС в Подмосковье Подмосковные студенты рассказали Андрею Воробьеву об обучении эксплуатации БАС Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Основное здание Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина запустили в эксплуатацию после капремонта с опережением сроков. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил учебное заведение и пообщался со студентами и преподавателями. Молодые люди рассказали, как выбирали будущие профессии, и поделились планами на будущее.

В Подмосковье каждый год из девятого класса выпускаются около 80 тысяч ребят, и только половина из них продолжает учебу в 10–11-х классах. Остальные стремятся приобрести специальность и работать, отметил Андрей Воробьев.

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«Ставка — на операторов станков ЧПУ, сварщиков, фрезеровщиков, электромонтеров. Особенно в условиях импортозамещения. Профи в отдельных направлениях — буквально на вес золота», — подчеркнул губернатор.

В Люберецком техникуме студенты обучаются по 27 специальностям, в том числе востребованным на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В числе партнеров учебного заведения — Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова и АО «НПП „Звезда“ имени академика Г. И. Северина».

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Студенты понимают, куда хотят пойти работать

Основные направления подготовки в учебном заведении — производство и обслуживание авиационной техники, IT-направления, информационные системы и программирование, оператор станков с программным управлением, пожарная безопасность, поварское и кондитерское дело, ландшафтный дизайн.

По словам директора техникума Ольги Клубничкиной, в прошлом году по специальности трудоустроились 82% выпускников. В этом году 95% студентов уже работают по индивидуальному графику на предприятиях и параллельно учатся.

«Они уже понимают, куда пойдут и что будут делать по окончании учебного заведения. Начинается все с практики учебной, стажировочной. В завершение — практика на производстве, после которой работодатель может предложить ребятам остаться», — пояснила Клубничкина.

В 2019 году в техникуме прошел набор на новую специальность — «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (БАС). Защищаться по ней в этом году будет Иван Каплунов.

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Молодой человек еще со школы увлекался физикой и информатикой. В 14 лет пришел в техникум на дополнительные занятия по эксплуатации беспилотников и получил приглашение.

Школьник не стал отказываться, продолжал занятия и уже в 2018 году получил первую награду. Он представлял свой город в Южно-Сахалинске. Занял второе место на всероссийских соревнованиях. А в 2021 году Каплунов стал уже абсолютным победителем, заняв первое место по России.

«Было моделирование, пилотирование, автономный полет. Победу принесли долгие тренировки и повторение, доведение до автоматизма навыков и умений во всех сферах, связанных с аппаратом», — рассказал студент.

Самое уникальное — беспилотная авиационная часть

На сегодняшний день производственная база техникума включает четыре учебных корпуса. Три из них расположены в Люберцах. Для увеличения учебной части здесь решили провести капитальный ремонт, объединить малоэффективные по площади здания и создать лабораторию площадью более 180 квадратных метров.

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«Самое уникальное — наша беспилотная авиационная часть. Это лаборатория, где создается дрон, эксплуатируется, обслуживается. Например, рамы для беспилотников студенты печатают здесь же на 3D-принтере», — рассказала Ольга Клубничкина.

Капремонт основной части учебного учреждения позволил увеличить число обучающихся в здании — с 317 до 342 человек. Открыли мастерскую для обучения операторов станков с ЧПУ, обновили оборудование в мастерских и учебных классах, актовый и спортивный залы, столовую. Преподаватели выразили уверенность, что эти перемены позволят подготовить больше успешных и востребованных специалистов.

Клубничкина обратила внимание, что один из студентов первого курса Евгений Порядин выиграл конкурс «Большие вызовы» в регионе, занял первое место, получил золотую медаль, а теперь уверенно шагает в финал России.

«Ребята четвертого курса специальности „Эксплуатация БАС“ — звездный состав. Мы ими очень гордимся. Они победители, призеры национальных чемпионатов, в том числе „Молодые профессионалы“», — поделилась директор.

В ноябре 2022 года студент Алексей Щекочихин завоевал бронзовую медаль на Международных соревнованиях профессионального мастерства (BRICS Skills Competition 2022 CHINA).

«Это для нас тоже очень почетно», — добавила Клубничкина.

Чему учат оператора беспилотного летательного аппарата

Специальность «Эксплуатация БАС», по оценке преподавателей, год от года становится все более популярной. Уже сейчас за место борются около восьми человек. Обучение здесь проходят на бюджетной основе.

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«Технический профиль не самый легкий, но интересный. Поэтому в группах есть и девочки. Они очень внимательны в конструировании, моделировании, сборке. И, на самом деле, ни в чем не уступают ребятам», — рассказала преподаватель специальных дисциплин по направлению «Эксплуатация БАС» Елена Зеляева.

Обучение на оператора беспилотного летательного аппарата у Зеляевой проходят не только школьники и студенты, но и бойцы специальной военной операции.

По словам преподавателя, учащиеся на базе техникума отрабатывают задания по эксплуатации БПЛА с полезной нагрузкой, сборке, ремонту, техническому обслуживанию, составляют полетные задания, управляют как с пульта в визуальном режиме, так и со станции наземного управления с полетным заданием по GPS, в FPV-очках.

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«Мы весь спектр по эксплуатации БАС с ними отрабатываем», — подчеркнула специалист.

Обучение длится три года и 10 месяцев. Начиная с третьего курса студентов привлекают к труду в пожарных частях, при МЧС, также есть операторы по мониторингу лесных массивов.

Такие специалисты очень востребованы в строительных компаниях и на объектах социальной инфраструктуры для мониторинга трубопроводов, линий электросвязи. А некоторые талантливые выпускники остаются в техникуме, чтобы передавать свой опыт новым поколениям студентов.

Губернатор оставил запись в Книге почетов техникума. Почти 60 лет назад слова благодарности в ней написал и первый космонавт Юрий Гагарин.