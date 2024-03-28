Подмосковье 28 марта 2024, 12:59 Школьников из Лобни посвятили в кадеты на торжественной церемонии в Москве Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пятиклассников из Лобни посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла в зале Славы музея Великой Отечественной войны, который находится на Поклонной горе в Москве.

Кадетами стали ученики 5-го класса из школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова в Лобне. Делегацию ребят на церемонии сопровождали муниципальные депутаты и представители общественных организаций округа.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в микрорайоне Катюшки в Лобне строится новая школа на 2200 мест. Это будет одно из крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Открытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас начался набор учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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