28 февраля 2024, 11:26
Набор учеников в новую школу в микрорайоне Катюшки стартовал в Лобне
Новая школа на 2200 мест строится в микрорайоне Катюшки в Лобне. Это будет одно из крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Открытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас начался набор учеников.
Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.
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В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
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