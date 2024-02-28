Подмосковье 28 февраля 2024, 11:26 Набор учеников в новую школу в микрорайоне Катюшки стартовал в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новая школа на 2200 мест строится в микрорайоне Катюшки в Лобне. Это будет одно из крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Открытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас начался набор учеников.

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

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В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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