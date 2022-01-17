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    17 января 2022, 18:04

    Школьники смогут использовать очки виртуальной реальности на занятиях в библиотеках Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Мероприятия с использованием очков виртуальной реальности начнут проводить в Московской губернской универсальной библиотеке. Затем проект реализуют еще в 15 областных библиотеках. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

    Школьники смогут использовать очки виртуальной реальности на занятиях в библиотеках Подмосковья

    Пилотный запуск проекта «Знание в VR» запланирован на 1 февраля. Его реализуют Московская губернская универсальная библиотека совместно с компанией «Полимедиа» при поддержке Российского общества «Знание».

    Школьники смогут использовать очки виртуальной реальности на занятиях в библиотеках Подмосковья | Изображение 1

    Просветительские занятия для школьников будут проводить в разных областях с использованием очков ClassVR. Детям будет легче погрузиться в предмет изучения — виртуальная реальность поможет визуализировать сведения по химии, биологии, географии, истории, литературе, астрономии и другим дисциплинам.

    Школьники смогут использовать очки виртуальной реальности на занятиях в библиотеках Подмосковья | Изображение 2

    Комплекты очков виртуальной реальности на первом этапе поступят в бесплатное пользование в 15 библиотек в трех городских округах Подмосковья. Позднее к ним присоединятся и другие библиотеки области.