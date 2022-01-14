Более 5,7 миллиарда рублей вложат в развитие культуры Подмосковья в 2022 году

Сфера культуры в Подмосковье получит на развитие более 5,7 миллиарда рублей в 2022 году. Деньги вложат в поддержку музейного дела, кино, профессионального искусства и других направлений.

Кроме того, средства выделят на обновление книжных фондов библиотек, улучшение оборудования в учреждениях. Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

По сравнению с 2021 годом объем выделенных средств вырос более чем на 600 миллионов рублей пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Деньги направят и на ремонт учреждений Московской области, развитие профессионального образования.

Например, в следующем году преобразят состояние музея-заповедника «Зарайский кремль», Серпуховского историко-художественного музея, музея-заповедника имени Пушкина.

Ранее молодежи Подмосковья напомнили о преимуществах «Пушкинской карты».