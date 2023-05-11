Подмосковье 11 мая 2023, 21:11 Школьник из Солнечногорска своевременно предупредил пожарных о возгорании сухой травы Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Школьник из поселка Смирновка городского округа Солнечногорск Даниил Понкратьев обнаружили возгорание сухой травы на территории Клинского лесничества, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Второклассник не растерялся и вызвал пожарных по номеру 112.

Возникшее пламя быстро распространялось по округе от порыва ветра. Существовала угроза перехода огня на близлежащий населенный пункт и лесной массив.

Реклама

Сотрудники пожарной охраны своевременно прибыли на место инцидента. Совместно с представителями «Мособллеса» и «Центрлезхоза» спасатели успешно ликвидировали возгорание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».