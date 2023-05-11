11 мая 2023, 21:11
Школьник из Солнечногорска своевременно предупредил пожарных о возгорании сухой травы
Школьник из поселка Смирновка городского округа Солнечногорск Даниил Понкратьев обнаружили возгорание сухой травы на территории Клинского лесничества, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Второклассник не растерялся и вызвал пожарных по номеру 112.
Возникшее пламя быстро распространялось по округе от порыва ветра. Существовала угроза перехода огня на близлежащий населенный пункт и лесной массив.
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Сотрудники пожарной охраны своевременно прибыли на место инцидента. Совместно с представителями «Мособллеса» и «Центрлезхоза» спасатели успешно ликвидировали возгорание.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Солнечногорск
Лесные пожары
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