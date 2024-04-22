Подмосковье 22 апреля 2024, 13:13 Школьники посетили экскурсию в администрации Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Старшеклассникам, победителям и призерам Всероссийских олимпиад показали работу администрации Солнечногорска в преддверии Дня местного самоуправления. С работой муниципалитета изнутри ребят познакомил глава округа Константин Михальков и его заместители.

В Муниципальном центре управления регионом школьникам презентовали работу системы и показали детальную отработку вопросов на примере деревни Голубое.

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Также старшеклассникам провели экскурсию в отделы по ЖКХ, транспорту и связи, кадрового обеспечения и другие структурные подразделения администрации. Помимо этого, ребята, находясь вместе с главой округа и заместителями, приняли участие в рабочем совещании, основной темой которого стала подготовка к празднованию Дня Победы.

«Приглашать в администрацию неравнодушных школьников в преддверии Дня местного самоуправления стало уже хорошей и полезной традицией. Уверен школьникам такой живой и открытый формат знакомства с властью был интересен. Всегда ждем их в гости, а еще лучше, если через несколько лет они придут к нам уже в качестве молодых и способных специалистов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Завершилась встреча на одном из крупнейших предприятий округа — «Софос», где школьникам продемонстрировали производственный процесс по изготовлению металлопластиковых изделий.

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