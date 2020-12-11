Более 107 тысяч школьников Подмосковья получили «Билет в будущее» за год

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За год проект ранней профориентации поддержали и около 27 тысяч родителей школьников Московской области. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Новшеством этого года стало активное включение в проект родителей. Они могли отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что ребята написали не менее 153 тысяч тестов, которые помогли им оценить свои навыки. Школьники выполняли задачи под руководством наставников, наблюдавших за способностями каждого ребенка.

Часть тестирований провели онлайн. При этом ребята смогли узнать специфику некоторых профессий в специально подготовленных для этого мастерских.

«Площадки региона предоставили возможность попробовать на себе 89 востребованных профессий. Например, дизайнер, программист или сварщик. Это уникальная возможность для ребят», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

«Билет в будущее» — это флагманский профориентационный проект союза «Молодые профессионалы» на платформе bilet.worldskills.ru. В этом году его поддержали 80 регионов России.