31 января 2024, 17:49
Школьники Подмосковья смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ через приложение «Добродел»
Школьники Московской области теперь могут записаться на ЕГЭ или ОГЭ с помощью приложения «Добродел». Услуга доступна как самим учащимся, так и их законным представителям.
Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» находится в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование», сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
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При заполнении онлайн-заявления необходимо предоставить сведения о школьнике и предметах, которые он планирует сдавать, а также период прохождения экзаменов. Подать заявки на прохождение ЕГЭ можно до 1 февраля, а на ОГЭ — до 1 марта 2024 года.
Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что уже более 6,3 миллиона жителей Московской области получают услуги в электронном виде.
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