Подмосковье 20 апреля 2023, 11:16 Школьники Подмосковья смогут посетить интенсив по биологии и экологии на Русском Севере

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Старшеклассников из Подмосковья пригласили на интенсив «Заповедная школа», который пройдет в Архангельске. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Регистрация на интенсив «Заповедная школа» от образовательного центра «Взлет» уже началась. Занятия для школьников 8-10 классов пройдут с 18 по 26 июня на базе Кенозерского национального парка Архангельской области.

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Жюри оценит портфолио и выполнение научно-творческого задания, после чего будет произведен конкурсный отбор участников. Школьники погрузятся в научную деятельность по направлениям биология, экология и география, а также познакомятся с основами природоохранной деятельности в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе ведется строительство 37 новых школ.

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