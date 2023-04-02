Подмосковье 02 апреля 2023, 12:06 Губернатор Воробьев рассказал, сколько школ строят в Подмосковье Губернатор Воробьев: в Подмосковье строится 37 школ РИА «Новости»

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В Московской области сейчас возводят 37 школ, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал о строящихся соцобъектах в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас строим 37 школ, каждый год примерно столько же и сдаем. Плюс в двух школах мы делаем капитальный ремонт по президентской программе», — уточнил глава региона.

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Школу строят в деревне Голубое в Солнечногорске. Также СОШ сдают в Истре, Одинцове, Долгопрудном.

Недавно открылось новое здание Солнечногорской подстанции скорой медицинской помощи. Сотрудники отметили, что прошлому зданию было больше 50 лет, в нем буквально «рушились стены», сыпалась штукатурка. Строительство таких подстанций заканчиваются в Видном, Кашире и Ногинске.

«Мы видим большой запрос на качество скорой помощи и благодаря увеличению количества машин — было 700, сейчас 1000 на линии. Видим положительные отклики наших жителей», — констатировал Андрей Воробьев.

Более шести тысяч строителей из Московской области трудятся в Мариуполе — ремонтируют и строят жилые дома, детсады, пункты временного размещения. Около 60 объектов уже готовы.

«Это дороги, коммуникации, чтобы люди могли ездить, общаться, жить нормально. Это ремонт поликлиник и школ, конечно. Темпы очень заметные, мы в них активно участвуем», — пояснил губернатор Подмосковья.

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