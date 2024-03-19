Подмосковье 19 марта 2024, 16:13 Школьники из Воскресенска написали патриотическую песню для бойцов СВО Медиасток.рф

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Воскресенские школьники поучаствовали в областной акции «Неделя добрых дел». Ученица 9-го класса из школы «Траектория успеха» сочинила патриотическую песню. Бойцы на передовой смогут прослушать ее, отсканировав QR-код.

Девушка создала ссылку на песню в виде QR-кода. Его она добавила в каждое письмо, которое вскоре отправится на передовую.

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К акции присоединились ученики гимназии № 1, Москворецкой гимназии, лицеев № 6 и № 23, школы «Горизонт», Воскресенской кадетской школы средней школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова и других общеобразовательных организаций округа. Ребята под руководством своих педагогов и волонтеров научились плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

Так, ученики гимназии № 1 изготовили маскировочные ленты для снайперов, а в средней школе № 2 сделали маски-балаклавы для бойцов. В средней школе «Наши традиции» ученицы 6-го класса собрали 280 комплектов сухого душа для отправки на передовую.

Также в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу», а в средней школе № 9 провели урок мужества. В школах «Горизонт» и «Траектория успеха» собрали гуманитарную помощь для бойцов.

«Неделя добрых дел» совпала с масленичной неделей. Ученики Хорловской школы-интерната испекли блины, которыми угостили ушедших на пенсию учителей. В лицее № 23 провели ярмарку блинов. Участников «Активного долголетия» угостили блинами в школе «Наши традиции» и школах № 9 и № 99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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