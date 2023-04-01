Подмосковье 01 апреля 2023, 12:22 Школьники из Власихи и Сергиева Посада стали победителями подмосковной лиги по тэг-регби

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Финал первой Школьной лиги по тэг-регби завершился в Подмосковье. В Минспорте рассказали, как распределились призовые места.

Первое место среди юношей заняли ребята из школы № 11 в Сергиевом Посаде. Второй стала команда «Перспектива» из Власихи, а на третью ступень пьедестала поднялись парни из СОШ № 1 Лосино-Петровского.

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У девушек лучшей стала команда «Перспектива» из Власихи. В статусе вице-чемпионок завершили свое выступление спортсменки из школы № 28 Люберец. И замкнула тройку призеров сборная «Долгопрудненская гимназия».

За звания чемпионов первого в истории Подмосковья школьного турнира по тэг-регби боролись 10 команд юношей и девять команд девушек из 13 городских округов. Финал первенства прошел 31 марта в спортивных залах люберецкой школы № 28 и Дворца спорта «Триумф».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов. С его помощью жителям доступна максимально полная информация о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и многом другом.

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