Подмосковье 05 марта 2024, 14:27 Школьники из Солнечногорска примут участие в чемпионате Подмосковья по дрон-рейсингу пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Юные пилоты из Солнечногорска активно готовятся к предстоящему чемпионату Московской области по дрон-рейсингу. Шестеро воспитанников молодежного центра «Подсолнух» тренируются на компьютерном симуляторе в детско-юношеской школе пилотирования дронов.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Школу открыли и оборудовали благодаря проекту «Юндроника», реализованному Федерацией гонок дронов России и «Союзом ветеранов боевых действий». Участники из Солнечногорска — дети в возрасте от 11 до 17 лет, входящие в движение «Юнармия».

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В настоящее время они осваивают технику пилотирования на компьютерном симуляторе с использованием отечественного программного обеспечения. При наступлении теплой погоды учебные занятия будут проводить на открытой местности. Уроки проходят дважды в неделю, одно из них ведет опытный инструктор из Москвы. Их промежуточная цель — успешно выступить на областных соревнованиях в апреле.

«В 2023 году Министерство спорта России включило гонки на дронах во Всероссийский реестр видов спорта. За победу в соревнованиях будут присваиваться спортивные разряды. Наша задача — помочь ребятам стать профессиональными спортсменами», — поделился начальник штаба местного отделения «Юнармия» города Солнечногорск Александр Сорокин.

Всего в этом проекте участвуют семь городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября. Там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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