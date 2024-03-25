Подмосковье 25 марта 2024, 15:25 Школьники из Подольска поблагодарили медиков за сверхурочную работу после теракта Медиасток.рф

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Письма медикам со словами благодарности за сверхурочную работу после теракта в Crocus City Hall написали школьники Подольска. Занятие прошло на уроке «Разговоры о важном».

«Начали учебный день с линейки и минуты молчания. Трагедия еще раз напомнила о ценности взаимоуважения, единодушия. Независимо от национальности, вероисповедания, взглядов на жизнь, мы — граждане одной страны и должны держаться вместе. В сплоченности наша сила. Обо всем этом рассказали детям простыми словами», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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В гимназии имени Подольских курсантов ребята написали письма сотрудникам центра переливания крови, которые работали сверхурочно в эти выходные. Они принимали всех желающих стать донорами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.