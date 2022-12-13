Подмосковье 13 декабря 2022, 14:19 Школьники из Подмосковья взяли золото и серебро на олимпиаде по естественным наукам в Колумбии

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Ученики лицеев из Долгопрудного заработали медали на престижной международной олимпиаде юниоров по естественным наукам, которая проходила в Колумбии со 2 по 12 декабря. Подробности рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Гордей Голубцов из Физтех-лицея имени Капицы взял на этой олимпиаде золото! А его земляк из Долгопрудного — ученик Физико-математического лицея № 5 Андрей Константинов завоевал серебро. Поздравляем ребят и их преподавателей с этими отличными результатами!» — сказала Каклюгина.

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Прошедшая олимпиада — это важное событие в мире образования для школьников не старше 15 лет. Конкурс состоял из трех туров по физике, химии и биологии. Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, сборная России завоевала на олимпиаде шесть медалей, из них две заработали парни из Долгопрудного.

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В 2023 году при Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном появится уникальный образовательный кластер. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что там разместят кампус для проживания одаренных учеников, технопарк с планетарием и мастерскими.

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