Подмосковье 17 апреля 2024, 12:02 Школьники из Подмосковья стали победителями и призерами олимпиады по математике Пресс-служба Минобразования МО

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Региональная олимпиада по математике прошла на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета. В ней приняли участие школьники 10-11 классов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителем олимпиады стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулева. Второе место заняли Егор Самошкин из Электростали и Виталий Борисенко из Орехово-Зуева. На третьей ступени пьедестала оказался Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулева. Их аградили дипломами и призами.

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«Поздравляем победителей и призеров олимпиады. Желаем им дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот», — добавили в ведомстве.

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