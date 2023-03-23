Подмосковье 23 марта 2023, 15:34 Школьники из Подмосковья примут участие в международной олимпиаде по химии

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Двое победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии отправятся на международную Менделеевскую олимпиаду в составе сборной России. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Соревнования пройдут в три тура: два теоретических и экспериментальный. В ведомстве также подчеркнули, что представлять Подмосковье на олимпиаде будут ребята из Сергиева Посада и Мытищ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к началу нового учебного года в Московской области откроют 20 новых школ и 11 детских садов. Он также напомнил, что большую программу строительства выполняют инвесторы.

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