Подмосковье 24 апреля 2023, 12:26 Школьники из Подмосковья получили 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии ОЦ "Взлёт"

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Заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и биологии принесли сборной региона почти 30 наград. Семеро участников стали победителями, еще 22 — призерами.

В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что в туре по русскому языку дипломы победителей получили два человека — это ученица Гимназии № 1 из Жуковского и воспитанник школы № 13 из Электростали. Восемь других человек стали призерами.

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На этапе по биологии блестящие результаты показали пятеро ребят из Жуковского, Долгопрудного, Химок, Одинцова и Лосино-Петровского. Еще 14 получили дипломы призеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в стадии строительства и капитального ремонта находятся более 170 школ и детских садов.

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