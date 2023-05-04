04 мая 2023, 03:30
Школьники из Одинцова познакомились с этапами очистки воды в Подольске
На Подольских очистных сооружениях побывали студенты второго класса Одинцовского филиала Московской экономической школы. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что объект является одним из самых современных коммунальных построек в регионе. Благодаря технологиям объем сброса свели к минимуму.
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Условия проживания стали более комфортными для 330 тысяч жителей Подольска.
Дети осмотрели здание решеток, куда поступают неочищенные стоки из канализационной сети. Они задерживают крупный и мелкий мусор. После решеток сточная вода отправляется на песколовки.
Далее вода проходит через блок биологической очистки, доочистки и станцию ультрафиолетового обеззараживания. После этого воду выбрасывают в реку Черный Ручей, которая втекает в Пахру.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.
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