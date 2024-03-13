Подмосковье 13 марта 2024, 16:03 Школьники из Ногинска написали письма бойцам СВО в рамках акции «Неделя добрых дел» Телеканал «360»

Читать 360tv в

Ученики центра образования № 1 в Ногинске присоединились к акции «Неделя добрых дел». Ребята научились плести маскировочные сети, испекли и разукрасили пряники, а также написали письма бойцам специальной военной операции.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона.

Реклама

К благотворительной акции в центре образования № 1 присоединились восемь классов. Ребята собрали посылки с пряниками, маскировочными сетями, окопными свечами и другой гуманитарной помощью. Также школьники написали около 250 писем для бойцов специальной военной операции.

«В письмах мы пожелали, чтобы наши военнослужащие поскорее вернулись домой целыми и невредимыми, потому что здесь их ждут», — сказала ученица 9-го класса центра образования № 1 Мартина Пелланда.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Посылки с гумпомощью из центра образования № 1 передали в управление образования. Вскоре администрация Богородского округа отправит их на передовую.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».