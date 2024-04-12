Подмосковье 12 апреля 2024, 10:20 Школьники из Наро-Фоминска посетили экскурсию по предприятию «Лента» Министерство социального развития Московской области

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Школьники из Наро-Фоминска посетили предприятие «Лента» с экскурсией в рамках проекта «Профессионалитет». Им показали процесс изготовления продукции из рыбы и мяса, а также провели дегустацию.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в начале для школьников провели инструктаж по технике безопасности. Затем им выдали стерильную одежду и показали цеха по разделке рыбы и мяса. Там они узнали о процессе приготовления продукции собственной торговой марки.

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Сотрудники предприятия рассказали об этапах производства, приготовления, взвешивания и упаковки продукции. Для ребята также провели дегустацию.

«Школьники остались довольны экскурсией и выразили благодарность сотрудникам предприятия за интересную и познавательную программу», — добавили в министерстве.

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