Подмосковье 23 апреля 2024, 21:56 Школьники из Химок посетили конструкторское бюро МАДИ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ученики школы «Лидер» в Химках посетили профориентационную смену «Конструкторское бюро в МАДИ». Детям рассказали о программном обеспечении, которым пользуются инженеры для реализации проектов, продемонстрировали студенческие разработки гоночных автомобилей и провели лекцию о AR/VR-технологиях.

Программа «Конструкторское бюро в МАДИ» позволяет совмещать теоретическую часть обучения и практическую подготовку в технической отрасли. Школьники могут почувствовать себя частью профессиональной среды. Им предлагают поработать в командах на открытых площадках — в лабораториях или экспериментальных отделах.

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«В наших школах всегда организовывают классные часы, внеклассные занятия и уроки профориентации. Я считаю, что выезжать на различные форумы — хорошая идея, ведь можно узнать много полезных фактов, которые помогут в учебе», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

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