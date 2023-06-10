Подмосковье 10 июня 2023, 14:18 Школьники из Химок победили во всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России»

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Ученики 4 «Б» класса школы № 26 из Химок стали победителями Всероссийского конкурса «Содружество Орлят России» вместе с классным руководителем Светланой Караевой. Финал состязания и обучение по дополнительной развивающей программе состоялись во Владивостоке.

Программа «Орлята России» является уникальным проектом, направленным на развитие социальной активности школьников младших классов. По словам педагога победителей, отбор на конкурс начался в октябре прошлого года. Ребята успешно сдали тестовые задания и прошли в следующий этап.

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«В финале мы выполнили выпавшее по жребию коллективное творческое задание — разработать акцию с целями, задачами, путями реализации и конечным результатом», — рассказала учитель.

Дни перед окончанием четвертого класса ребята провели в детском центре «Океан», где 16 мая ученики отпраздновали выпускной из младшей школы. В празднике приняли участие обучающиеся всей страны, их классные руководители, а также вожатые и руководители учреждения. Также в рамках мероприятия состоялось посвящение детей в движение «Орлята России».

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