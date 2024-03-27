Подмосковье 27 марта 2024, 16:55 Школьники из Чехова вошли в сборную Подмосковья в финале Всероссийской олимпиады по истории и испанскому языку Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Ученики гимназии № 7 и школы № 10 Чехова вошли в сборные Подмосковья на финальном этапе Всероссийской олимпиады по истории и испанскому языку. Они поучаствуют в ней в Новом Уренгое.

Как рассказали в администрации Чехова, в финал олимпиады попали 307 старшеклассников со всей России. Они выполнят письменные и устные задания. В свободное время они посетят «Этнопарк Аркториум», музей истории «Газпром добыча Уренгой», детскую экологическую станцию, газовые месторождения и другие места.

Реклама

В сборную региона от Чехова вошли шесть школьников. Им пожелал удачи глава округа Михаил Собакин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».