Подмосковье 24 января 2023, 12:50 Школьники и студенты совершили почти 10 миллионов поездок на маршрутах «Мострансавто» с начала учебного года

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С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 9,7 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто» по картам учащихся «Стрелка». Это превышает показатели аналогичного периода 2022 года на 100 тысяч.

С начала 2023 года с использованием «Стрелки» было совершено свыше 1,1 миллиона транзакций в автобусах компании. Самым востребованным маршрутом за полгода стал № 344с «Химки (платформа Левобережная) — Москва (станция метро "Ховрино")». Им воспользовались 128 тысяч раз. Второе и третье место заняли маршруты № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская)» и № 21 «станция МЦД Подольск — улица Академика Доллежаля, дом 19» — на них учащиеся проехали свыше 126 тысяч и более 102 тысяч раз соответственно.

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Школьники и студенты Подмосковья могут оплачивать проезд как картами учащегося «Стрелка», так и банковскими картами со льготами транспортных карт. Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с движением школьного автобуса в Домодедове. Около тысячи детей округа не пошли в школу 9 января из-за запрета проезда школьных автобусов. Такое решение приняла комиссия при местном муниципалитете — дороги сочли небезопасными из-за наледи.

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