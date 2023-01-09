Подмосковье 09 января 2023, 21:22 «Дети должны идти в школу». Андрей Воробьев поручил разобраться с движением школьного автобуса в Домодедове Глава Подмосковья Воробьев призвал обеспечить движение школьных автобусов в Домодедове Пресс-служба губернатора Московской области

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Около тысячи детей из Домодедова не пошли в школу 9 января из-за запрета проезда школьных автобусов. Такое решение приняла комиссия при местном муниципалитете — дороги сочли небезопасными из-за наледи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании раскритиковал местные власти и призвал наладить отправку школьников на автобусах.

«Когда закончится совещание, зайдите в комнату и найдите зеркало. Там ответ на вопрос, дело не в подрядчике», — прокомментировал ситуацию глава Подмосковья.

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Андрей Воробьев напомнил, что власти муниципалитетов ответственны за свои территории. Из-за наледи дети могут вновь не пойти в школу, отметил губернатор.

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«Услышь меня, я так жить не буду, парень. Говорю тебе при всех. Я так не буду. Дети должны идти в школу», — обратился Воробьев к главе городского округа Домодедово Михаилу Ежокину.

С 1 по 8 января в Московской области устранили более 2,5 тысячи нарушений чистоты и порядка. Чаще всего жители жаловались на плохую уборку снега и наледь на тротуарах и дорогах.