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    19 октября 2021, 10:41

    Школьники Дубны вновь подключились к федеральному проекту профориентации

    Школьники из Дубны подключились к федеральному проекту профессиональной ориентации

    Анастасия Аброськина

    Ученики 6–11-х классов из Дубны уже второй год подряд участвуют в федеральном проекте «Билет в будущее». Он помогает ребятам изучать тенденции и перспективы рынка труда.

    Школьники Дубны вновь подключились к федеральному проекту профориентации | Изображение 1

    Это проект для профессиональной ориентации школьников. В октябре к нему подключились ребята из гимназии № 3.

    Они стали участниками практикума под руководством опытных наставников. Присоединились 30 учеников.

    Школьники Дубны вновь подключились к федеральному проекту профориентации | Изображение 2

    Практикум прошел в подразделении Дмитровского техникума. Наставники презентовали школьникам профессии медсестры, лаборанта медицинского анализа, дизайнера, мастера ремонта, повара и не только.

    Ребята смогли попробовать свои силы в каждом направлении. В ноябре к таким практикумам приступят ученики школы № 2. Занятия пройдут в колледже университета «Дубна».

    Школьники Дубны вновь подключились к федеральному проекту профориентации | Изображение 3

    Ранее стало известно, что школьница из Дубны одержала победу на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!».