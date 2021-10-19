Школьники Дубны вновь подключились к федеральному проекту профориентации

Ученики 6–11-х классов из Дубны уже второй год подряд участвуют в федеральном проекте «Билет в будущее». Он помогает ребятам изучать тенденции и перспективы рынка труда.

Это проект для профессиональной ориентации школьников. В октябре к нему подключились ребята из гимназии № 3.

Они стали участниками практикума под руководством опытных наставников. Присоединились 30 учеников.

Практикум прошел в подразделении Дмитровского техникума. Наставники презентовали школьникам профессии медсестры, лаборанта медицинского анализа, дизайнера, мастера ремонта, повара и не только.

Ребята смогли попробовать свои силы в каждом направлении. В ноябре к таким практикумам приступят ученики школы № 2. Занятия пройдут в колледже университета «Дубна».

Ранее стало известно, что школьница из Дубны одержала победу на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!».