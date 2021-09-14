Школьница из Дубны стала победительницей Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Более 12 500 школьников с восьмого по одиннадцатый класс из 30 регионов России приняли участие во Всероссийском литературном конкурсе «Класс!». Региональные эксперты определили 50 лучших творческих работ. Победительницей признана ученица дубненской гимназии № 11 Мария Сафонова.

Она написала рассказ на тему: «Одиночество в наушниках». В интервью Маша призналась, что участие в конкурсе было для нее вызовом.

Источник фото: Всероссийский литературный конкурс «Класс!"/ Светлана Мишина

«Это то еще испытание — быть гуманитарием в городе физиков. Но если без шуток, Дубна — город маленький и очень красивый. Любите, чтобы лес и деревья? Тогда вам в Дубну, леса у нас много. Или вам больше по душе водные красоты? Пожалуйста, у нас две реки, в Дубне начинается канал имени Москвы и есть свое „море“ — Московское (так дубненцы называют Иваньковское водохранилище)», — перечислила школьница достоинства родного города.

По ее словам, в Дубне также есть уникальная библиотека: там проводятся литературные квесты, библионочи и другие интересные активности. В городе есть камерный театр.

«Вообще, я свой город очень люблю и могу рассказывать про него очень-очень долго, но сейчас, наверное, ограничусь одной фразой: приезжайте в Дубну, вам тут точно понравится», — заключила Сафонова.

Также лауреатами третьего сезона конкурса «Класс!» стали школьники из Москвы, Королева, Новосибирска, Воронежа, Сыктывкара.