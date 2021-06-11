Школьникам Реутова вручили паспорта накануне Дня России

Пять юных жителей Реутова накануне празднования Дня России впервые получили паспорта в торжественной обстановке. Документы ребятам вручил глава городского округа Станислав Каторов.

Также в церемонии по вручению паспортов приняли участие начальник управления образования администрации Реутова Иван Гетман и начальник миграционного пункта №7, подполковник полиции Елена Логецкая.

Паспорта получили пятеро школьников, наиболее отличившихся в учебе, внеклассных занятиях и спорте. Станислав Каторов пожелал ребятам дальнейших успехов.

«Желаю развиваться, обязательно идти вперед, ставить перед собой только самые высокие цели и отвечать за свои поступки. Словом, учитесь, стремитесь использовать все новое. Я каждого из вас поздравляю с сегодняшним событием. Успехов вам!» — сказал глава городского округа.

Ребята получили в подарок книги по истории России.