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    11 июня 2021, 20:02

    Школьникам Реутова вручили паспорта накануне Дня России

    Анастасия Максимовских

    Пять юных жителей Реутова накануне празднования Дня России впервые получили паспорта в торжественной обстановке. Документы ребятам вручил глава городского округа Станислав Каторов.

    Школьникам Реутова вручили паспорта накануне Дня России

    Также в церемонии по вручению паспортов приняли участие начальник управления образования администрации Реутова Иван Гетман и начальник миграционного пункта №7, подполковник полиции Елена Логецкая.

    Школьникам Реутова вручили паспорта накануне Дня России | Изображение 1

    Паспорта получили пятеро школьников, наиболее отличившихся в учебе, внеклассных занятиях и спорте. Станислав Каторов пожелал ребятам дальнейших успехов.

    «Желаю развиваться, обязательно идти вперед, ставить перед собой только самые высокие цели и отвечать за свои поступки. Словом, учитесь, стремитесь использовать все новое. Я каждого из вас поздравляю с сегодняшним событием. Успехов вам!» — сказал глава городского округа.

    Ребята получили в подарок книги по истории России.