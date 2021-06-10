Юным жителям Лосино-Петровского вручили паспорта

Несколько юных жителей Лосино-Петровского получили паспорта в торжественной обстановке. Их поздравил глава городского округа Иван Курданин, а преподаватели и воспитанники детской школы искусств выступили с концертом.

Полина Мигалина пришла на вручение вместе со своей мамой и бабушкой. Девушка, как и остальные подростки, с волнением ждала этого дня.

«Новый документ, можно считать, первый. Уже можно работать, подрабатывать, уже почти взрослый человек», — поделилась жительница Лосино-Петровского Полина Мигалина.

Источник фото: телеканал «360»

С получением документов ребят поздравил глава городского округа.

«Я сужу по себе. Мне, например, было бы приятно получить паспорт из рук чиновника. Это очень хорошо, это в дальнейшем мотивирует. Это большая ответственность. Я просто, например, просто пришел в отдел полиции, расписался, получил паспорт и все. А здесь для детей организовано вручение паспорта главой города, в праздничной атмосфере. Это на дальнейшую жизнь мотивирует», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

После официальной части для ребят и их родителей выступили с концертом воспитанники и преподаватели детской школы искусств.