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    10 июня 2021, 21:01

    Юным жителям Лосино-Петровского вручили паспорта

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Несколько юных жителей Лосино-Петровского получили паспорта в торжественной обстановке. Их поздравил глава городского округа Иван Курданин, а преподаватели и воспитанники детской школы искусств выступили с концертом.

    Юным жителям Лосино-Петровского вручили паспорта

    Полина Мигалина пришла на вручение вместе со своей мамой и бабушкой. Девушка, как и остальные подростки, с волнением ждала этого дня.

    «Новый документ, можно считать, первый. Уже можно работать, подрабатывать, уже почти взрослый человек», — поделилась жительница Лосино-Петровского Полина Мигалина.

    Юным жителям Лосино-Петровского вручили паспорта | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    С получением документов ребят поздравил глава городского округа.

    «Я сужу по себе. Мне, например, было бы приятно получить паспорт из рук чиновника. Это очень хорошо, это в дальнейшем мотивирует. Это большая ответственность. Я просто, например, просто пришел в отдел полиции, расписался, получил паспорт и все. А здесь для детей организовано вручение паспорта главой города, в праздничной атмосфере. Это на дальнейшую жизнь мотивирует», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

    Юным жителям Лосино-Петровского вручили паспорта | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    После официальной части для ребят и их родителей выступили с концертом воспитанники и преподаватели детской школы искусств.