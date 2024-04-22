Подмосковье 22 апреля 2024, 14:38 Школьникам Подмосковья напомнили рекомендации по подготовке к ЕГЭ Телеканал «360»

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Совсем скоро для учащихся Подмосковья и учителей начнется важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. О том, как подготовиться к экзамену и с какими нововведениями придется столкнуться, рассказал исполняющий обязанности директора Ангеловской средней образовательной школы Владимир Шумов.

Обучение перед проведением ЕГЭ прошли около 1,3 тысячи работников ППЭ. Это не только руководители пунктов приема экзаменов, но и организаторы, работающие в и вне аудиторий.

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Шумов отметил, что главная задача организаторов — проведение экзаменов без замечаний. Для этого школьники и работники ППЭ проводят ЕГЭ в тестовом формате. Дети могут попробовать свои силы, а сотрудники ППЭ проверяют исправность оборудования и отрабатывают навыки проведения экзаменов.

«Это лишь один из этапов вашей жизни. Он важен, волнителен, к нему готовятся все дети. Эта подготовка очень длительная, поэтому ребятам важно отдохнуть. Я рекомендую всем детям накануне погулять с друзьями, прийти домой, выпить чашечку чая и лечь спать. Важно выспаться», — заключил Шумов.

Он также подчеркнул, что в этом году особой популярностью среди школьников пользуются обществознание и информатика. Ежегодно результаты по этим дисциплинам повышаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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