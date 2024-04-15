Подмосковье 15 апреля 2024, 11:35 Школьникам из Солнечногорска торжественно вручили первые паспорта Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Торжественное вручение паспортов школьникам состоялось в Солнечногорске в День космонавтики. Документ получили девять юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет.

Церемония вручения паспортов прошла в культурно-досуговом центре «Тимоново». Юных граждан поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, депутат Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».

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«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Желаю успехов во всех начинаниях, реализации ваших талантов и возможностей. Будьте всегда и во всем первыми, и все у вас получится!» — сказала Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что гимназию и три детских сада откроют осенью в Подольске.

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