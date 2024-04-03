Подмосковье 03 апреля 2024, 17:15 Школьник из Жуковского победил в Национальной технологической олимпиаде Пресс-служба Сбера

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Победителей в Национальной технологической олимпиаде по профилю «Искусственный интеллект» определили в Москве. Одним из финалистов стал ученик 11 класса, выпускник курсов Жуковского центра молодежного инновационного творчества Юрий Соколов.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в олимпиаде поучаствовали более шести тысяч школьников из России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В финал вышли 104 ученика.

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Финалистам нужно было найти молекулы, которые смогут доставить медицинский радионуклид к раковой опухоли. Команды с помощью искусственного интеллекта ускорили процесс поиска новых лекарств, в производстве которых используется радиоактивность для диагностики и терапии онкозаболеваний.

Победители получили денежные призы от 250 до 650 тысяч рублей. Кроме этого, победа в олимпиаде дает школьникам возможность зачесть 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов или поступить в вуз без вступительных экзаменов.

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