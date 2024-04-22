Подмосковье 22 апреля 2024, 20:14 Школьник из Воскресенска стал призером Всероссийской олимпиады по технологии Школьник из Воскресенка выиграл олимпиаду по технологии Unsplash

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Ученик 11-го класса лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова Михаил Кондратьев завоевал призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Технология». Мероприятие прошло в стенах Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

Год назад Виктория Сокол, обучающаяся в лицее № 23, стала призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а Глеб Сытенков из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова отличился в двух категориях, став призером как по истории, так и по искусству.

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