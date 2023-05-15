Подмосковье 15 мая 2023, 17:50 Школьник из Шатуры представит Подмосковье на всероссийском лесном конкурсе Комитет лесного хозяйства МО

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Арсений Жильцов из школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея прошел в финал всероссийского лесного конкурса «Подрост». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Работа Арсения посвящена серьезной проблеме, связанной со вспышкой развития непарного шелкопряда. Это опасное для деревьев явление школьник заметил и изучил в Коробовском участковом лесничестве Шатурского филиала «Мособллес». Защита исследовательских работ состоится 16 мая, где Жильцов поборется за победу с другими финалистами из разных регионов России.

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Сейчас в Подмосковье функционируют 163 школьных лесничества, где обучаются 3002 школьника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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