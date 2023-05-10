Подмосковье 10 мая 2023, 12:37 Школьник из Сергиева Посада стал призером международной олимпиады по химии ОЦ "Взлёт"

Читать 360tv в

Ученик 11-го класса гимназии имени Ольбинского в Сергиевом Посаде завоевал серебряную медаль на международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В олимпиаде участвовали 113 учеников 10-х и 11-х классов из 21 страны. Одним из победителей турнира стал выпускник из Сергиева Посада, который сумел завоевать серебряную медаль.

Реклама

Все школьники являются кандидатами для участия в международной химической олимпиаде. Состав команды будет определен на учебно-тренировочных сборах, которые пройдут с 2 по 16 июня на химическом факультете МГУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил парад на Красной площади вместе со старшим сыном. По его словам, самое главное сейчас — сохранять историческую память о подвигах предков.