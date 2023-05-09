Эксклюзив 09 мая 2023, 11:35 Цена священной Победы. Воробьев со старшим сыном посетил парад на Красной площади Губернатор Подмосковья Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с сыном

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил парад на Красной площади вместе со старшим сыном. По его словам, самое главное сейчас — сохранять историческую память о подвигах предков, нести ее в сердце, понимая, какую цену страна отдала за Великую Победу.

Война затронула семью каждого жителя России. У Андрея Воробьева один дед был разведчиком, другой дошел до Берлина.

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«Самое главное, чтобы с течением времени память о наших героях сохранялась. Для этого мы должны нашим детям, нашим близким, следующим поколениям доходчиво объяснять, какой ценой была достигнута эта священная Победа», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что подвиг дедов и прадедов должен оставаться в сердцах их потомков.

Накануне, 8 мая, Воробьев вместе с бойцами спецоперации возложил венки к Вечному огню у стен Кремля. После торжественной церемонии он пообщался с участниками СВО. Во время беседы военнослужащие рассказали, почему связали свою жизнь со службой, что значит для них День Победы.