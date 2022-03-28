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    28 марта 2022, 19:23

    Школьник из Реутова научил ворон раздельному сбору мусора

    Анастасия Максимовских

    Проект воспитанника детского технопарка «Изобретариум» из Реутова занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе. Школьник представил разработку для обучения обычных ворон раздельному сбору мусора. Об этом рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

    Школьник из Реутова научил ворон раздельному сбору мусора | Изображение 1

    «Реутовский школьник Родион Муцольгов представил на конкурсе в Санкт-Петербурге собственную разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора. Устройство, придуманное юным изобретателем, представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица помещает свою находку», — сообщили в пресс-службе администрации Реутова.

    Школьник из Реутова научил ворон раздельному сбору мусора | Изображение 2

    Жюри международного конкурса присудило Родиону Муцольгову главную премию — «Совершенство как надежда».

    Проект по обучению ворон, который ученик реутовской школы № 3 развивает под руководством опытного наставника Андрея Тужилина, был отмечен молодежным и бизнес-жюри конкурса.

    Школьник из Реутова научил ворон раздельному сбору мусора | Изображение 3

    Всего в финале научных состязаний приняли участие 342 молодых инженера. В отборочных этапах соревновались более 2,7 тысячи школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

    Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители региона смогут записать ребенка в школу в режиме онлайн с 1 апреля.