Школьник из Реутова изобрел экзоскелет для помощи парализованным

Ученик детского технопарка «Изобретариум» из Реутова создал экзоскелет, чтобы помочь своей бабушке, которая испытывает трудности с движением. Разработка поможет людям, обездвиженным после инсульта, и при параличе из-за осложнений диабета.

Матвею Синицкому 18 лет. Создание экзоскелета заняло у него два года, а стоимость изделия составила около 15 тысяч рублей — намного дешевле, чем промышленные аналоги. Изобретение может помочь тем, кто частично потерял возможность двигаться из-за последствий инсульта или сахарного диабета. Детали школьник спроектировал самостоятельно и напечатал на 3D-принтере. Экзоскелет помогает людям сидеть и двигать парализованной конечностью. На этом Матвей не остановился: сейчас юноша совершенствует устройство.

Разработка помогла изобретателю занять второе место в дистанционном финале Балтийского конкурса. Он получил Диплом II степени и специальную премию.

Технопарк «Изобретариум» дает ученикам дополнительное довузовское образование. Воспитанников обучают молодые ученые, преподаватели аэрокосмического факультета МГТУ имени Н. Э. Баумана и сотрудники АО «ВПК „НПО машиностроения“».